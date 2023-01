Man bedreigd met vuurwapen en beroofd van horloge

Omstreeks 16:30 uur loopt het slachtoffer naar zijn geparkeerde auto. Als hij bij zijn auto komt, ziet hij dat een man zijn richting op komt lopen. De man loopt om de auto heen en eist het horloge van het slachtoffer. De verdachte pakt het slachtoffer krachtig beet en zet een vuurwapen op zijn hoofd. Het slachtoffer geeft daarop zijn horloge aan de verdachte. Hierna rent de verdachte richting de slagboom van het parkeerterrein. Na de slagboom gaat de verdachte rechtsaf en verliest het slachtoffer de verdachte uit het oog. Het slachtoffer blijft geschrokken achter.

Signalement verdachte:

- man;

- donker getinte huidskleur;

- circa 1.75 meter lang;

- tenger postuur;

- mogelijk gelaatskenmerk boven rechtermondhoek;

- zwarte gewatteerde winterjas met een capuchon;

- zwarte sjaal;

- zwarte broek;

- gezichtsbeharing bestaande uit een beginnende snor en stoppeltjes baard;

- smal gezicht;

- donkerkleurige ogen.

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.