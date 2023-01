15-jarige jongen aangehouden voor vechtpartij Beresteinlaan

De steekpartij later op de dag was mogelijk de escalatie van eerdere incidenten, waaronder de vechtpartij. Eén jongen werd toen door meerdere andere jongeren aangevallen. Er wordt onderzocht of er nog meer incidenten zijn geweest. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bij de steekpartij raakte een 15-jarige jongen uit Den Haag gewond. Daarvoor zijn eerder al vier verdachten aangehouden: een 32-jarige vrouw en drie minderjarige jongeren. De drie minderjarigen zitten nog vast.