Poging doodslag en mogelijke vrijheidsbeneming in Leidse woning

De man moest voor behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis. De politie heeft zes personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging doodslag en mogelijke vrijheidsbeneming. De verdachten zijn allen in verzekering gesteld.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in de woning aan de Rijnoever en is op zoek naar getuigen. Heeft u meer informatie die het onderzoek kan helpen? Neem dan contact op met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.