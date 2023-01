Aanhouding drugsbaas in Rotterdam door FAST NL

Door intensief speurwerk wist de politie hem daar te traceren. Omdat de man door de Belgische autoriteiten als vuurwapengevaarlijk was gekwalificeerd, werd de aanhouding gedaan door de DSI van de Landelijke Eenheid, waardoor de aanhouding veilig kon plaatsvinden. Er werden geen wapens aangetroffen, maar de veroordeelde bleek wederom in het bezit te zijn van een nieuwe, valse identiteit.

FAST NL kwam de man op het spoor nadat men, op verzoek van het Belgische FAST team, op zoek ging naar de veroordeelde. Deze was in januari 2022 in België bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar wegens het leiding geven aan een criminele organisatie die zich in de jaren 2016-2020 bezig hield met grootschalige import van zowel heroïne als cocaïne. Nadat FAST België aanwijzingen had gekregen dat de veroordeelde zich in Nederland zou bevinden werd een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd, waarna men FAST NL vroeg om onderzoek naar de verblijfplaats van de veroordeelde crimineel te doen. Dit leidde afgelopen dinsdag tot een succesvolle interventie. De overleveringsprocedure naar België is in gang gezet.

Onderzoeken van FAST NL worden uitgevoerd onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.