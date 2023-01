Getuigenoproep explosie Piet Zwarthof

Het explosief gaat even na 02.00 uur met een harde knal af. Op dat moment waren er meerdere personen aanwezig in de woning, gelukkig raakte niemand gewond. Aan de woning waar het explosief is afgegaan en aan panden in de omgeving is aanzienlijke schade ontstaan. De voordeur en verschillende ruiten raakten zwaar beschadigd. De politie heeft de omgeving afgezet, onder meer voor het doen van sporenonderzoek. Forensische Opsporing (FO), Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen mede onderzoek naar het soort explosief dat gebruikt is. Tijdens het voorval is er een mogelijke verdachte gezien. Kort na de explosie is gezien dat een persoon hard wegrende en in onbekende richting is gevlucht.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoekt naar de explosie en het bijbehorende motief. Het team komt dan ook graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 02.00 uur op of in de omgeving van het Piet Zwarthof op IJburg? Of heeft u (deurbel of dashcam) beelden die ons kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via de onderstaande mogelijkheden. Dit kan ook anoniem.

Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop eventueel beeldmateriaal uploaden.

Zaaknummer: PL1300 – 2023003299