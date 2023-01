Drone spoort verdachte op

De 26-jarige man uit Zwaag had niet gerekend op de agenten met een drone in de politiewagen. In het basisteam Hoorn en Zaanstad draait er een pilot met een drone die direct kan worden ingezet. Agenten pakten de drone en in een mum van tijd zagen zij de verdachte zitten. De drone bleef vervolgens als een markeringspunt boven de verdachte vliegen. Voor andere collega's was het vervolgens een koud kunstje de man in te rekenen.



De man is aangehouden en meegenomen voor verhoor en onderzoek naar het politiebureau. Inmiddels is de man heengezonden.



2023001858