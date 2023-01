Getuigen gezocht van schennis in trein

Het volgende signalement is bekend van de dader:

licht getinte huidskleur;

ongeveer 1,85 meter lang;

ongeveer 35 jaar oud;

slank postuur;

kalend met beperkt kort en zwart haar;

donkere ogen;

zwarte trainingsbroek, zwarte sneakers, zwarte winterjas en zwarte trui;

Engelssprekend.

De politie heeft al met enkele getuigen gesproken, maar is op zoek naar meer getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u op andere wijze informatie over deze schennispleger? Neem dat contact om via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

2022260079