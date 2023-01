Opnieuw Auto beschoten op Wembleylaan Amsterdam-Oost

Omstreeks 12:20 uur rijdt het slachtoffer op de Wembleylaan richting de Middenweg als vanuit tegenstelde richting een man op een fiets hem nadert. Het slachtoffer ziet dat de verdachte ineens een vuurwapen trekt, op de auto richt en vervolgens meerdere keren op de auto schiet. Hierna fiets de verdachte kalm weg in de richting van de Stade De Colombes. Het slachtoffer is nog gekeerd en achter de verdachte aangereden. De verdachte fietst door naar de sportvelden waarbij het slachtoffer door aanwezige paaltjes niet verder kan rijden. Het slachtoffer ziet de verdachte daarna links afslaan de Radioweg op, maar verliest hem daarna uit het oog.

Experts van de Forensische Opsporing en de recherche hebben sporenonderzoek gedaan op de plaats waar is geschoten. Een plaats delict is hierbij afgezet. Op straat treft de politie een aantal hulzen aan.

Signalement verdachte:

- man

- lichte huidskleur,

- donkerkleurige jas

- donkerkleurige broek

De verdachte verplaatste zich op een oude donkerkleurige stadsfiets en de recherche wil graag weten wie de verdachte op zijn vlucht heeft gezien. Wie kan de recherche helpen in dit onderzoek om de verdachte te vinden.

Op 30 december 2022 vond omstreeks 18 uur in deze zelfde straat een schietincident plaats. Daarbij werd ook een auto beschoten, niemand raakte gewond. Opvallend is wel dat twee keer op een donkerkleurige auto het vuur wordt geopend. Een mogelijk samenhang tussen beide schietincidenten wordt dan ook onderzocht.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van beide schietincidenten. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de incidenten, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.