Man aangehouden na achtervolging door Zoetermeer

Surveillerende agenten zagen de verdachte rond middernacht rondrijden op het Barietgeel in Zoetermeer. Zij wisten dat de verdachte geen geldig rijbewijs had en daarom gaven ze hem een stopteken. De bestuurder negeerde dit en ging er met hoge snelheid vandoor. De agenten zetten de achtervolging in. De verdachte haalde hierbij zeer gevaarlijke situaties uit door met hoge snelheden tegen het verkeer in, over de stoep en door het winkelcentrum te rijden. Bij de Johan Willem Frisostraat reed de verdachte zich klem en ging hij er te voet vandoor. Uiteindelijk is de verdachte bij het spoor aangehouden. De 35-jarige man blies 455 ugl. Zijn auto is in beslag genomen en de bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed, het rijden zonder rijbewijs en roekeloos rijden.