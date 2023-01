Politie zoekt getuigen van woningoverval Spijkenisse

Rond 21.30 uur werd aangebeld en drongen meerdere mannen de woning, die dichtbij de rotonde Centrumlaan-Raadhuislaan gelegen is, binnen. De daders bonden de bewoners vast en doorzochten het huis. Ze lieten de bewoners ongedeerd achter gingen er met onder andere geld en sieraden vandoor. Mogelijk verlieten ze het huis via de achterdeur.



Summiere beschrijving

Van de mannen is alleen een summiere beschrijving bekend. Twee van hen waren zo’m 1.65m lang en een derde 1.75m. Ze waren allen donkergetint en droegen bivakmutsen.



Getuigen en beelden welkom

De politie komt graag in contact met getuigen en ook beelden van de overvallers zijn zeer welkom. Heeft u rond 21.30u iets gezien en/of beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera? Bel dan 0900-8844 of vul onderstaand formulier in.