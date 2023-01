Snelle aanhouding verdachte na bedreiging en poging afpersing

Breda - Vanmiddag is door de politie in Hilversum een 28-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een bedreiging en poging tot afpersing. Het incident vond donderdag 5 januari jl. omstreeks 20.00 uur plaats in een woning in de wijk Sportpark.