Getuigen gezocht van straatroof Burgemeester van Stamplein

Een groep van ongeveer 20 jongeren benaderde het slachtoffer. De jongen kreeg te horen dat hij eigendommen moest afgeven. Zo niet, dan zouden ze hem in elkaar slaan. De jongen gaf gehoor aan de eis. Kort na het incident kon de politie gealarmeerd worden. De politie heeft in de omgeving uitgekeken naar de groep, maar de verdachten zijn niet aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u op andere wijze informatie over deze straatroof? Neem dat contact om via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000. Beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier.

2023004800