Politie zoekt getuigen steekincident Nieuw Guineastraat

Aanhouding

Na het aantreffen van het slachtoffer is direct een politieonderzoek gestart. Op basis van dat onderzoek is de 27-jarige verdachte aangehouden. Hij is ingesloten en zijn rol wordt onderzocht. Mogelijk waren meer personen betrokken bij het steekincident. Forensische rechercheurs zoeken naar sporen op de Nieuw Guineastraat en het nieuw Guineaplein.

Heeft u iets gezien?

Graag komt de politie in contact met getuigen. Heeft u iets gezien van het incident of heeft u in de omgeving van de Nieuw Guineastraat relevante beelden die te maken kunnen hebben met dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via tel. 0800-7000. Relevante beelden kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier.

2023004784