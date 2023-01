Politiebikers arresteren fietsendief op aangeven Cameratoezicht

De fietsagenten surveilleerden zaterdag 7 januari 2023 rond 00.10 uur naar de achterzijde van het station omdat daar regelmatig fietsen uit de stalling worden gestolen. Ze zagen dat daar een man rondliep die zij herkenden en waarvan zij weten dat hij al diverse keren voor fietsdiefstal is aangehouden. Ze gaven hun waarneming door aan Cameratoezicht. Enkele minuten later zag de toezichthouder op de beelden dat de man bukte bij een fiets. Kort daarna nam hij dat rijwiel mee naar buiten. Agenten hielden de verdachte met de fiets staande. Ze zagen dat er geen slot meer omheen zat. Dit hing nog in het rek waar de verdachte gezien was. Hij is aangehouden en vastgezet.