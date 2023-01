Politie houdt verdachte verkeersincident Bossche Pad aan

's-Hertogenbosch - De politie heeft vanmorgen een 41-jarige man uit ’s-Hertogenbosch aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Hij wordt ervan verdacht dat hij donderdagmiddag op De Bossche Pad met zijn auto opzettelijk op de bestuurder van een brommobiel is ingereden. De man is ingesloten op het bureau en wordt verhoord. We onderzoeken de toedracht van het incident en wat eraan vooraf ging.