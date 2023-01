Nog twee arrestaties voor poging afpersing en bedreiging

Een 58-jarige man en zijn zoon werden donderdag 5 januari 2023 omstreeks 20.00 uur in hun woning in de wijk Sportpark in Breda door drie mannen bedreigd met een vuurwapen. Het trio eiste een flink geldbedrag. Achtergrond is vermoedelijk een zakelijk conflict. De recherche in Breda nam de dreiging hoog op en kwam al snel enkele verdachten op het spoor waarna vrijdag de eerste aanhouding volgde en vandaag, zondag 8 januari 2023, nog twee mannen zijn gearresteerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.