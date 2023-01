Getuigen gezocht na explosie bij woning Burgemeester Schölvinckplein

De explosie vond rond 1.15 uur plaats. Bij de explosie raakte één woning beschadigd, niemand raakte gewond. De naastgelegen woningen zijn vanwege van de veiligheid korte tijd ontruimd.

Man aangehouden

Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden, die auto is even later gesignaleerd op de snelweg. De bestuurder, een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, kreeg een stopteken en is aangehouden als verdachte. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Explosie President Kennedystraat

Op dinsdag 6 december vond in de omgeving bij een woning aan de President Kennedystraat ook een explosie plaats. Het bleek hoogstwaarschijnlijk een doelgerichte actie, bedoeld voor een andere woning. De burgemeester heeft toen de woning aan het Burgemeester Schölvinckplein gesloten uitveiligheidsoverwegingen. Het verband tussen de explosies wordt onderzocht.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de nacht van zaterdag 7 januari op zondag 8 januari iets verdachts gezien in de buurt van het Burgemeester Schölvinckplein? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem dan contact op de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Of via het onderstaande tipformulier.