Overval winkel Neringpassage Lelystad: getuigen gezocht

Rond 21.50 uur kwam er een man de winkel binnen die een kassière bedreigde met een steekwapen. Er waren op dat moment verschillende medewerkers en klanten in de winkel aanwezig.

De dader ging er met buit vandoor. Hij rende in de richting van de Zilverlinde/Boswijk.

Onderzoek

Verschillende politie-eenheden waren snel ter plaatse. Er is in de omgeving gezocht naar de verdachte. Ook de politieheli verleende bijstand. Helaas is de verdachte niet meer aangetroffen.

Er is inmiddels met verschillende getuigen die in de winkel aanwezig waren, gesproken en er is een buurtonderzoek gehouden.

Ook zijn we op zoek naar mensen die de man in de omgeving van de Neringpassage of Boswijk hebben zien rennen of haastig lopen zondagavond.

Signalement

We hebben het volgende signalement:

Jonge man

Tussen de 15 en 20 jaar oud

Ongeveer 1,75m lang

Donkere huid

Donkere kleding

Hij droeg een donkere trainingsbroek met aan de zijkant een dikke witte streep.

Contact

Heeft u de man zien rennen of gehaast zien lopen in Boswijk? Of heeft u informatie over deze overval of de dader? Neem dan contact met ons op.

Dat kan op de volgende manieren: