Politie zoekt getuigen van straatroof Enkhuizen

Toen het slachtoffer tussen 19.30 uur en 19.45 uur aan de Koperwiekplein bij de pinautomaat stond kwamen twee jongens aanlopen en vroegen hem zijn bezittingen af te geven. Toen de jongen dit weigerde zijn deze zonder toestemming meegenomen. De twee jongens vertrokken op een zwarte scooter in de richting van de Sebastiaan Centenweg en keerde later zonder de bezittingen van de jongen terug. Zij zijn vervolgens in de richting van de Kastanjelaan vertrokken. Na een zoekslag zijn de verdachten niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

Man

Lichte huidskleur

Ongeveer 17 jaar

1,75 tot 1,80 meter lang

Zwarte jas

Hij droeg een capuchon

Verdachte 2/bestuurder scooter:

Man

Lichte getinte huidskleur

Ongeveer 17 jaar oud

1,75 tot 1,80 meter lang

Geheel in zwart gekleed

Zwart mondkapje

Capuchon

Droeg een schoudertasje

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u tussen 19.30 uur en 19.45 uur iets verdachts hebben gezien aan de Koperwiekplein in Enkhuizen, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2023005826