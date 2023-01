Politie zoekt getuigen van steekincident

De politie kreeg even na 11.00 uur de melding van het steekincident. Daarop zijn direct meerdere eenheden naar de omgeving van het Muntplein toegereden. Nadat het slachtoffer medische hulp kreeg, is uitgebreid technisch en tactisch onderzoek gedaan. Korte tijd later kon een verdachte op basis van zijn signalement op het Damrak worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en vastgezet voor nader onderzoek. De toedracht is nog onderwerp van onderzoek.