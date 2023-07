Agent geslagen in binnenstad Groningen

Groningen - Groningen- In de nacht van vrijdag op zaterdag 1 juli 2023 probeerden twee agenten in de Gelkingestraat in Groningen rond 4:00 uur een conflict tot bedaren te brengen tussen twee mannen. In plaats van te kalmeren, richtte een 21-jarige man uit Beilen zijn agressie tegen één van de agenten en sloeg hem in het gezicht.