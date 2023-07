Podcast Boeiend met korpschef Henk van Essen

Jeugdcriminaliteit

De laatste stop is bij het voormalige Terra College, waar in 2004 de 49-jarige conrector Hans van Wieren werd doodgeschoten door een leerling. ‘Deze zaak had enorm veel impact’, weet de korpschef, die zich zorgen maakt over het toenemende wapenbezit onder jongeren. ‘Het aantal minderjarigen dat wordt aangehouden wegens verboden wapenbezit is sterk gestegen. In 2022 ruim 1200; dat zijn er vier per dag.’

De samenleving moet hier een antwoord op vinden, vindt Van Essen. ‘Wat mij betreft speelt de school daarin een essentiële rol. Er zijn maar weinig plekken waar alle jongeren bijeenkomen en daar is de school er één van. Met de informatie die op scholen aanwezig is, moeten we onze aanpak willen verbeteren. Ik denk dat docenten in groep 7 of 8 van de basisschool eigenlijk al weten waar de potentiële problemen zich kunnen voordoen’, aldus de korpschef.