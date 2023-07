Man met schotwond meldt zich bij politiebureau

Rond 23.30 uur belt er een melder naar de meldkamer die zegt dat er meerdere schoten zijn gelost in de omgeving van de Isabella Richaardstraat. Ook ziet de melder een man wegrennen vlak na de schoten. Diverse politie-eenheden worden ingezet om te zoeken in de omgeving, maar agenten treffen geen mogelijke schutter of slachtoffer aan.

Omstreeks 23.45 uur meldt een 26-jarige man zich aan het politiebureau op de Flierbosdreef. Het slachtoffer heeft een schotwond in zijn onderlichaam en wordt overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op dit moment nog wordt behandeld aan zijn verwondingen.

Forensische Opsporing en recherche hebben onderzoek gedaan in de omgeving van de Isabella Richaardstraat en hebben diverse sporen veiliggesteld en in beslag genomen, waaronder hulzen. De recherche moet het slachtoffer nog spreken, dus op dit moment is er veel onduidelijk over de toedracht van het schietincident.

Heeft u meer informatie over dit schietincident? Of bent u getuigen geweest of heeft u camerabeelden? Laat het weten aan het onderzoeksteam en vermeldt het proces-verbaalnummer 2023154564.