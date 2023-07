Verdachte overval tankstation Meer en Vaart binnen tien minuten aangehouden

Andere overvallen tankstations

Eind juni en begin juli zijn er meer overvallen geweest op tankstations in Amsterdam. In West werden een tankstation op de Burgemeester de Vlugtlaan en een op de Nieuwe Hemweg overvallen en in Zuid was een tankstation op de Anthony Fokkerweg twee keer het doelwit. De politie hield er al rekening mee dat er in deze vier zaken sprake kon zijn van dezelfde dader en mogelijk is de maandag aangehouden verdachte ook bij deze zaken betrokken geweest. Rechercheurs onderzoeken zijn eventuele rol bij de verschillende overvallen.