Explosie bij coffeeshop in Den Haag

Omstreeks 03.45 uur kwam een melding van een explosie binnen bij de politie. Het raam van het pand en de gevel waren beschadigd, evenals een voertuig wat geparkeerd stond. Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam ter plaatse en verklaarde later op de avond het pand weer veilig.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Bent u in het bezit van camerabeelden van de Prins Hendrikstaat of de omgeving? Of heeft u informatie wat dit onderzoek verder kan helpen? Bel 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000