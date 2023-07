Man slachtoffer van gewelddadige beroving

Tussen 21.30 en 22.00 uur liep de 30-jarige man op het schelpenpad, een wandelpad naast het fietspad de Zeeweg, toen hij plotseling door een onbekende man van achteren werd geslagen. Het slachtoffer raakte door de klap buiten bewustzijn. Toen hij korte tijd later weer bij kwam, merkte hij dat zijn telefoon was gestolen. De man is vervolgens doorgelopen naar het tankstation aan de Schiestraat en daar is rond 23.30 uur de politie gewaarschuwd. Het slachtoffer is vervolgens voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Helaas is er geen signalement bekend van de verdachte.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben tussen 21.30 en 22.00 uur in de omgeving van het schelpenpad. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.