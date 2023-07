Onderzoek naar ontploffing bij pizzeria aan de Weimarstraat

Rond 05:00 uur werd de knal gehoord door buurtbewoners. De winkelruit bleek vernield en omliggende panden liepen schade op. De brandweer kwam ter plaatse om de veroorzaakte brand te blussen.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets verdachts gezien of bent u in het bezit van camerabeelden van de Weimarstraat of de omgeving? Bel dan 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.