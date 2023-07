Update onderzoek steekincident Huigenbos: tweede verdachte aangehouden

In de nacht van woensdag 21 juni op donderdag 22 juni is een jonge man slachtoffer geworden van een steekincident. Destijds heeft de recherche iemand aangehouden en uit onderzoek blijkt dat hij geen betrokkenheid heeft in deze zaak. De aangehouden verdachte is dan ook weer heengezonden. Het jonge slachtoffer is sinds het steekincident nog aan het herstellen van de verwondingen.