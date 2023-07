Amsterdammer slachtoffer van geweld om vermoedelijk zijn geaardheid; politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek en gaat er op dit moment van uit dat de man slachtoffer is geworden vanwege zijn geaardheid. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben wat hiermee te maken kan hebben. Ook wil de recherche graag spreken met de vrouw in de bus en de twee vrouwen op het station die het slachtoffer hulp hebben aangeboden. Heeft u iets gezien of gehoord? Bent of kent u de vrouw(en)? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.