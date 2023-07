Onderzoek na explosie Herderhof

De meldkamer kreeg die nacht rond 03.15 uur meerdere meldingen dat er zojuist een enorme knal gehoord was. Politiemensen gingen direct naar de locatie en troffen daar bij een wooncomplex forse schade aan bij de gemeenschappelijke entree. Ook bleken meerdere ramen gesneuveld. Gelukkig raakte niemand gewond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse gekomen om eventuele explosieve resten veilig te verwijderen. Forensische Opsporing heeft daarna sporenonderzoek verricht.

De recherche is een onderzoek gestart naar de achtergronden en daders van deze explosie. Getuigen hebben gezien dat twee personen zijn weggerend. Hier hoort de recherche graag meer over. Heeft u iets gezien rond het moment van de explosie, weet u mogelijk meer over de aanleiding of beschikt u over camerabeelden waar mogelijk iets relevants op te zien is? Dan is het belangrijk om uw informatie te delen met de politie. Uw informatie kan het verschil maken bij het opsporen van de daders. Informatie kan worden doorgegeven via het telefoonnummer 0900-8844, via het onderstaande tipformulier of anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl

Onderstaande registratienummer kunt u gebruiken bij het doorgeven van uw informatie.

2023159677