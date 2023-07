Politie zoekt getuigen en beelden van explosies Rotterdam

Foto: Nieuws op Beeld

Rond 02.40 uur werd de bewoner van een woning aan de Jensiusstraat opgeschrikt toen door een geopend raam iets in haar huis werd gegooid. De bewoner wilde snel de kamer uitrennen, maar het voorwerp ontplofte, voordat ze de kamer kon verlaten. Ze bleef ongedeerd en kon alsnog haar huis uit. Dat was nodig ook, want er ontstond een flinke brand, die de brandweer heeft geblust.



Nassaustraat

Ruim een uur later was het raak in de Nassaustraat. Daar hoorden omwonenden een harde knal en zagen vlammen vanuit een portiek komen. Ook nu ontstond brand en moest de brandweer er aan te pas komen om het vuur te doven. Niemand raakte gewond.



Informatie welkom

In beide gevallen is de politie een buurtonderzoek gestart en is met getuigen gesproken. Maar de informatie van mensen die iets gezien of gehoord hebben en nog niet met de politie gesproken hebben, blijft zeer welkom. De politie kan ook beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera goed gebruiken. Bel de politie op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.