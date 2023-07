Agenten gewond bij aanhouding verdachte

De agenten gingen omstreeks 23.00 uur na een melding van overlast naar een woning aan De Dreef. Op straat troffen zij een man aan die zichtbaar onder invloed was. De aanwijzing om naar binnen te gaan, volgde hij niet op. Vervolgens beledigde de man de agenten, waarna hij is aangehouden.

Bij zijn aanhouding ging de verdachte in verzet. De man ging door met het beledigen van de agenten en mishandelde hen. Beide agenten liepen daarbij lichte verwondingen op.

De verdachte is niet alleen aangehouden voor openbare dronkenschap, maar ook voor belediging en wederspannigheid. Het gaat om een 26-jarige man uit Den Haag.

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geƫist.