Steen tegen ruit van supermarkt gegooid

De politie kreeg rond 03.35 uur de melding dat iemand geprobeerd had een ruit van de supermarkt in te gooien. Toen het alarm van de winkel afging, is de dader weggerend.

Bij de supermarkt werd in de nacht van 14 op 15 mei een explosief naar binnen gegooid. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het voorwerp toen meegenomen en op het strand tot ontploffing gebracht.

Iets gezien?

De politie onderzoekt het incident en komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van 13 op 14 juli iets verdachts gezien in de omgeving van de Guido Gezellestraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.