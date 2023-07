Twee aanhoudingen na bedreiging (nep)vuurwapen

Het begint allemaal bij een winkel aan de Tuin van Gerlagh op zondag 16 juli om 17.15 uur. Een vrouw loop de winkel uit, op dat moment gaat het alarm af. Personeel probeert de vrouw tegen te houden omdat het vermoeden bestaat dat ze iets gestolen heeft. De vrouw loopt weg en stapt in een auto.

Toevallige voorbijganger

Op dat moment staat er een getuige buiten de winkel bij de fietsen. Die staat op dat moment te bellen. Deze vrouw fietst, na de hele consternatie voor haar neus, weg met haar boodschappen. Maar een stukje verder op wordt ze aangevallen door de vermeende winkeldief. Die pakt de getuige bij haar nek en schreeuwt waarom ze haar gefilmd heeft. De verbouwereerde getuige zegt dat ze helemaal niet aan het filmen was maar haar vriend aan de lijn heeft.

Vuurwapens

Vanaf dat moment loop het verder uit de hand. De vermeende winkeldief pakt een vuurwapen en drukt dat tegen de nek van de getuige. De getuige is zeer bang op dat moment maar vecht wel terug. Haar vriend komt op dat moment aanlopen die haar wil ontzetten. Maar er komt ook een bekende van de vermeende winkeldief aanlopen die ook dreigt met een vuurwapen. Uiteindelijk stappen de twee verdachten in een auto en rijden weg. De onthutste getuigen en haar vriend blijven achter. De politie wordt gebeld.

Onderzoek

Er wordt direct een onderzoek gestart naar de weggereden auto. Via het kenteken komen de agenten uit bij een adres in St. Willebrord. Korte tijd later zien agenten de auto daar ook rijden. Er wordt aan de bestuurder een stopteken gegeven en, gezien het mogelijk bezit van vuurwapens, worden de twee inzittende met de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BGTV) uit de auto gepraat en aangehouden. In de auto worden twee op vuurwapens lijkende voorwerpen (nepvuurwapens) en een hakbijl gevonden. Een 29-jarige man en een 26-jarige vrouw uit St. Willebrord zijn aangehouden voor de bedreigingen, mishandeling en mogelijke diefstal.