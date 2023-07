Politie doorzoekt woningen ivm mogelijk kinderporno

De zoekingen vonden plaats in, Heerlen, Elsloo, Venray en Geleen. De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 21 tot 80 jaar. De aanleiding voor de acties was omdat er verdenkingen zijn van bezit of verspreiding van kinderporno.

Het Team TBKK (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme) van de politie Limburg startte de onderzoeken naar aanleiding van diverse meldingen. De politie nam een grote hoeveelheid gegevensdragers, zoals mobiele telefoons, laptops, ipads en usb sticks in beslag. Deze gegevensdragers worden onderzocht en de politie sluit aanhoudingen in deze zaken niet uit. Het zijn op zichzelf staande onderzoeken en hebben geen verband met elkaar.



Zwaar beladen onderwerp

Kinderporno is een zwaarbeladen onderwerp. En dat is logisch. Kinderen zijn dierbaar en kwetsbaar. Die wil je koste wat kost beschermen tegen kwaadaardige handelingen. Bij het TBKK zijn dagelijks elf medewerkers aan de slag om kinderporno en kindersekstoerisme te bestrijden. Het team is onderdeel van het landelijke team (150 personen) dat zich met dit soort zaken bezighoudt. Die identificatie van slachtoffers is de belangrijkste doelstelling van het werk.



Vermoedt u of kent u iemand die kinderporno in bezit heeft of verspreidt, neemt u contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.