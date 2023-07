Brand B. Merkelbachsingel

Rond middernacht horen bewoners van de B. Merkenbachsingel een harde knal. De politie komt ter plaatse en constateert dat het mogelijk om vuurwerk gaat. Op dat moment is er verder geen schade.

Enkele uren later, omstreeks 03.00 uur, worden de bewoners wederom opgeschrikt. Ditmaal door een nog hardere knal. Een van hen probeert tevergeefs de brand te blussen, maar de brand is dan al te groot. De brandweer heeft na het blussen van de uitgebrande deur een man uit deze woning ongedeerd kunnen bevrijden. Experts van de forensische opsporing en de recherche hebben de zaak in onderzoek en komen graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

We spreken graag met ieder die, voorafgaand aan de brand, wellicht iets opvallends heeft gezien of gehoord. Daarnaast ontvangt het onderzoeksteam graag camerabeelden van de periode voor en na de brand of de eerdere poging, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s of dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u. Dat kan via 0900-8844 of door het online tipformulier in te vullen. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie. Anoniem bellen kan via 0800-7000

procesverbaalnummer Pl1300_2023160379