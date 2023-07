Rijbewijs politievlogger Jan-Willem Schut ingevorderd vanwege te snel rijden

Dit betekent voor Schut het volgende. Als eerste gaat de officier van justitie (CVOM) een beslissing nemen over de teruggave van zijn rijbewijs en strafoplegging. Daarbij kan het zijn dat hij moet voorkomen bij de rechter en mogelijk een cursus bij het CBR moet doen.

Disciplinair onderzoek

Ten tweede heeft er binnen de politie een disciplinair onderzoek plaatsgevonden. Zo’n onderzoek volgt altijd in dit soort gevallen. Dit houdt in dat hij is gehoord en dat er vanuit de politie een disciplinaire straf is opgelegd. Schut heeft hiervoor een schriftelijke berisping gehad. Hij mag zijn werk blijven doen, alleen voorlopig zonder rijbewijs.

Vlog op YouTube

Schut maakt sinds 2016 vlogs over zijn werk die hij publiceert op YouTube. Hij heeft hierover vandaag een vlog gepubliceerd.