Inbreker op heterdaad aangehouden; politie zoekt gedupeerden en getuigen

Gedupeerden en getuigen gezocht

Ondanks de aanhouding doet de recherche onderzoek naar de reeks inbraken en vernieling en komt graag in contact met buurtbewoners die mogelijk ook gedupeerd zijn door deze verdachte. Woont u in de omgeving Bos en Lommerweg/Kuikduinstraat/Solebaystraat en is iets bij u op een onverklaarbare reden vernield of verbroken? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratie. Maar de politie wil ook graag spreken met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Ook dit kan gemeld worden via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beelden kunnen ook een belangrijke rol spelen in het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2023164926