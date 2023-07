Man met gestolen motorfiets aangehouden

Agenten in Tilburg Centrum kregen vannacht rond 00.15 uur een melding dat op de Heuvelring een motorfiets door de ANPR -camera was vastgelegd die als gestolen staat gesignaleerd. Twee horecadienders zagen dat de bedoelde motorrijder auto’s rechts inhaalde en het rode verkeerslicht negeerde. Een bikeagent gaf een stopteken dat door de bestuurder werd genegeerd. Een medewerker van Cameratoezicht kon de motor nog volgen via de Paleisiring en Schouwburgring tot aan de Schoolstraat. Uiteindelijk werd de verdachte lopend met de motor op de Korte Schijfstraat aangetroffen en aangehouden. De verkeersovertredingen zijn ook door Cameratoezicht vastgelegd.