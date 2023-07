Fietser zwaargewond na aanrijding met vermoedelijk vluchtvoertuig

Informatie en camerabeelden delen

De recherche onderzoekt de zaak en de betrokkenheid van mogelijke andere verdachten uiteraard verder. Kunt u het team verder helpen? Bijvoorbeeld met informatie over de aanrijding of het crashen van het voertuig? Of bent u in bezit van relevante camerabeelden, denk aan beelden uit de Eerste Helmersstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het onderzoeksnummer: 2023163800.