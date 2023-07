Man aangehouden na vechtpartij

Een getuige die in het Zuiderpark liep, waarschuwde rond 20.10 uur de politie nadat hij zag dat twee mannen op de Henriëtte Roland Holstweg met elkaar aan het vechten waren en een van de mannen de ander met een scherp voorwerp stak. Politieagenten waren zeer snel ter plaatse en de getuige wees de verdachte aan, waarna hij werd aangehouden. De 28-jarige man had een snijwond in zijn gezicht en werd nagekeken door ambulancepersoneel. Hij werd ter plaatse behandeld en wilde geen aangifte doen. De verdachte werd na verhoor met een bekeuring voor vechten op straat weer heengezonden.