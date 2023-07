Vier verdachten aangehouden na vechtpartij

De meldkamer kreeg rond 19:30 uur een melding van een vechtpartij tussen een groep personen. Hierbij zou mogelijk een persoon gestoken zijn met een mes. Toen agenten op de Koekamplaan aankwamen, waren de verdachten op de fiets gevlucht in de richting van de Korte Voorhout. In deze omgeving werden zij aangehouden. Eén van deze verdachten vluchtte fietsend een terras op. Om zijn vlucht te stoppen, heeft een politieauto de fiets geraakt. De verdachte kwam hierbij ten val en liep een verwonding op. Er is direct hulpverleend en de verdachte is naar het ziekenhuis vervoerd met de ambulance. Tijdens het aanhouden van de verdachten is het stroomstootwapen gericht eningezet, maar er is geen stroom toegediend. De verdachten zijn twee mannen van 35, een man van 34 en een man van 20 jaar oud. Van geen van de verdachten is een vaste woon- of verblijfplaats bekend. Zij zitten op dit moment nog vast.

Deel uw informatie

De politie is op zoek naar getuigen en het slachtoffer van het steekincident dat mogelijk tijdens de vechtpartij plaats heeft gevonden. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.