Spoedassistentie nodig bij vechtpartij Schiedam; politie zoekt getuigen en beelden

Stockfoto politie

Agenten kregen donderdagavond 20 juli een melding dat er twee mannen aan het vechten waren in de Van Leeuwenhoeckstraat in Schiedam. Toen agenten één van de twee wilden aanhouden voor belediging en meerdere omstanders zich ermee gingen bemoeien en zich tegen de agenten keerden, escaleerde de situatie snel.

De twee agenten riepen direct om hulp van andere agenten en die extra inzet was hard nodig. Uiteindelijk waren 17 toegesnelde agenten extra nodig en werd fysiek geweld toegepast om de uiterst agressieve personen onder controle te krijgen. Ook is gedreigd met het stroomstootwapen.

Vier mannen in de leeftijd van 20, 28, 50 en 53 jaar uit Schiedam en een vrouw van 46 jaar uit Schiedam zijn aangehouden. Zij zijn inmiddels heengezonden, maar blijven wel verdachte. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Informatie en beelden

Het is een feit dat omstanders de vechtpartij hebben gefilmd. Die beelden spelen een belangrijke rol in het onderzoek dat recherche is gestart. Heeft u beelden en/of informatie die van belang kan zijn om een compleet beeld te krijgen? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden. Ook beelden kunnen daar geüpload worden. Anoniem informatie achterlaten kan ook.



Agressie tegen agenten onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiemensen hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.