Zwaargewonde man aangetroffen naast fatbike

Hulpdiensten worden op zondag 16 juli omstreeks 06:30 uur gealarmeerd. Op het fietspad van de Jan van Galenstraat ligt een gewonde man in een plas bloed bij een zogenaamde fatbike. Iets daarvoor is nog gezien dat hij in de richting van de Admiralengracht rijdt. Kort daarop ligt hij bewegingsloos op de grond.

Toegesnelde hulpdiensten hebben de man naar een ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nu, maar zijn situatie is zorgwekkend. De identiteit van de man is bekend, maar hoe hij zo zwaargewond is geraakt is nog onduidelijk. De politie heeft enkele getuigen gesproken, bekijkt camerabeelden, maar wil graag nog met meer mensen spreken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven.

Uiterlijke kenmerken slachtoffer

Het gaat slachtoffer reed op een fatbike. Het betreft een

Witte man

Leeftijd 27 jaar oud

Lengte ongeveer 1,75/1,80m.

Gezet postuur

Donkerblond lang haar in een staartje.

Heeft u dus iets gezien of gehoord zondag 16 juli in de vroege ochtend, neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 en vermeld daarbij onderzoeksnummer: 2023160412.