Deur door zwaar vuurwerk uit portiek geblazen; Amsterdam-Zuidoost

Rond 05.40 uur horen buurtbewoners een harde knal en zien vervolgens zwarte rook vanuit de portiek aan de Charlotte Brontéstraat komen. Ter plaatse treffen agenten de portiekdeur die eruit is geblazen. Daarnaast is een raam van een bewoner door de explosiekracht vernield. Specialisten van de Forensische Opsporing (FO), Teamleider Explosieven Verkenningseenheid (TEV) en rechercheurs zijn ter plaatse gegaan en hebben onderzoek verricht. Daarbij zijn sporen veiliggesteld en in beslaggenomen.

Getuigenoproep

Weet u meer over deze zaak? Heeft u camerabeelden of heeft u gezien wie verantwoordelijk is voor de explosie? Dan spreekt de recherche u graag. Dat kan via de onderstaande mogelijkheden. Heeft u beeldmateriaal van bijv. een dashcam? Deze zijn ook welkom en via het onderstaand tipformulier up te loaden. Vergeet u alstublieft niet tijdens het bellen om proces-verbaalnummer PL1300_2023165583 aan de centralist van het regionaal service centrum door te geven.