Onderzoek naar overleden vrouw Dierenselaan

Den Haag - In een woning aan de Dierenselaan heeft de politie in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 juli een overleden vrouw aangetroffen. Op dit moment doet de politie uitgebreid onderzoek of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. In verband met dit onderzoek zijn vijf verdachten aangehouden.