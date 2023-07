Vier aanhoudingen in drugspand Rotterdam

De vier waren aanwezig in de woning waar de agenten vermoedelijk drugs, apparatuur voor het maken van synthetische drugs en een vuurwapen werden aangetroffen. De vier zijn aangehouden en ingesloten. Alle spullen zijn in beslaggenomen.



Meld Misdaad Anoniem

De politie kwam de woning op het spoor dankzij een tip die via Meld Misdaad Anoniem was binnengekomen. Het helpt dus om melden! Dan kan via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Meer informatie over Meld Misdaad Anoniem vindt u hier.