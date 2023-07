Honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden in garagebox onder wooncomplex

Garagebox

Ondertussen wordt door andere politiediensten onderzoek gedaan naar de mogelijke opslagplaats. Als zij de garagebox instappen, zien zij direct een zeer grote hoeveelheid vuurwerk. Uiteindelijk is de totale opbrengst ruim 340 kilo aan shells, cobra’s en nitraten. Al dit vuurwerk valt onder de categorie F4. Dit is vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik en dus illegaal is om als consument (en al helemaal als particulier) te verkopen dan wel te bezitten. Ook is bekend dat dergelijk vuurwerk gebruikt wordt bij zelfgemaakte explosieven. De recherche onderzoekt of het vuurwerk dat is aangetroffen hiermee in verband kan worden gebracht. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal door een professioneel bedrijf worden vernietigd.