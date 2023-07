Vuurwapen aangetroffen bij controle, 3 personen aangehouden

Vanwege de vele overlastklachten surveilleerden politieagenten woensdagavond op de parkeerplaats aan het Rochussenhof. Terwijl zij daar reden, zagen zij dat twee auto’s weg willen rijden. De agenten lieten de auto’s stoppen en controleerden de inzittenden. Tijdens die controle troffen ze in een van de auto’s een vuurwapen en bijbehorende munitie aan. De agenten hielden de drie inzittenden, twee 21-jarige mannen uit Den Haag en een 23-jarige man uit Amsterdam, aan. De man uit Amsterdam is later op de avond heengezonden. Het vuurwapen en de munitie zijn in beslag genomen.

Verdachte situatie? Maak er melding van!

Merkt u in uw buurt iets opmerkelijks? Ziet u iets verdachts of heeft u ergens geen goed gevoel bij? Meld het bij ons. Dat kan via 0900-8844 of via het tipformulier. Wilt u liever een melding doen zonder dat uw naam bekend wordt? Maak dan melding via Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 (gratis), of online via meldmisdaadanoniem.nl. Uw melding helpt om uw omgeving veiliger te maken.