Tientallen verkeersboetes bij extra controles in Alkmaar

Tussen 22 juni en 18 juli werd 41 keer een boete uitgeschreven voor overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van 50 km per uur. De hoogst gemeten snelheid was 72 km uur. Eén bestuurder werd aangehouden voor een bloedonderzoek wegens rijden onder invloed van drugs. Verder werden acht boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiele telefoon, acht boetes voor een opgevoerde brom- of snorfiets, twee boetes voor rijden zonder rijbewijs, twee boetes voor het niet dragen van een gordel en een boete voor het rijden op de openbare weg met een elektrische step.

Waarom extra controles?

Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor, ook in Noord-Holland. Meestal ligt menselijk gedrag ten grondslag aan verkeersongevallen. Mensen rijden te hard, ze zijn onder invloed van middelen of ze laten zich afleiden door bijvoorbeeld het gebruik van een mobiele telefoon. Met (extra) controles wil de politie bijdragen aan de verkeersveiligheid door mensen bewuster te maken van gevaarlijk rijgedrag.